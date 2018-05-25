РЭЦ с партнерами профинансируют поставки SSJ-100 и МС-21

«Российский экспортный центр», Африканский экспортно-импортный банк, Государственныйая корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», публичное акционерное общество «Научно-производственной корпорацией «Иркут» и акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» подписали меморандум о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2018, говорится в сообщении РЭЦ.

Согласно условиям меморандума, стороны начнут проработку условий по вопросу реализации и финансирования проекта поставки африканским авиакомпаниям гражданских самолетов «SSJ-100» и «MC-21».

«Подписание меморандума стало логичным продолжением достигнутых ранее договорённостей между российскими представителями авиационной отрасли с африканской стороной при поддержке институтов развития обеих стран. Африканский континент традиционно заинтересован в покупке самолетов российского производства. При этом авиационная отрасль является одной из приоритетных для нас, так как помимо самих самолетов такие сделки предполагают последующее развитие сервисных центров для обслуживания техники, то есть мы говорим не только о развитии экспорта продукции, но и об экспорте услуг – сфере с высокой добавленной стоимостью»,—исполнительный директор РЭЦ Алексей Тюпанов.