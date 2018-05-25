РЭЦ профинансирует поставки вагонов в Казахстан

Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) открыл кредитную линию для АО «БРК-Лизинг» (дочерняя организация АО «Банк развития Казахстана», входит в структуру АО «НУХ «Байтерек») на общую сумму около 300 млн рублей сроком на 7 лет, говорится в сообщении организации.

Росэксимбанк предоставляет денежные средства иностранному покупателю российской железнодорожной техники в рамках специализированной программы по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции. Данная программа была разработана и запущена в партнёрстве с Минпромторгом России в 2015 году. Страховое покрытие сделки обеспечит ЭКСАР.

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«Казахстан является одним из ключевых покупателей российской железнодорожной техники. Наиболее востребованным видом финансирования таких сделок является кредитование покупателя российской продукции из Казахстана. Такая схема работы предпочтительна и для российских экспортеров, выходящих на внешние рынки с комплексным предложением: сам экспортный продукт и банковское финансирование на его приобретение», — сказал исполнительный директор РЭЦ Алексей Тюпанов.

Помимо этого Российский экспортный центр планирует поддержать поставку 1000 пассажирских вагонов для Казахских железных дорог. На полях ПМЭФ был подписан соответствующих меморандум между РЭЦ, компанией «Трансмашхолдинг», АО «НК «Казақстан темiр жолы» («Казахстанские железные дороги») и «БРК-Лизинг».