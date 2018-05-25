Путин: Россия не покупает нефть у Ирана

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Россия не покупает нефть у Ирана. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это для меня очень простой вопрос. Потому что мы вообще нефть не покупаем. Мы ее сами производим и продаем», — сказал Путин.

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Он также отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может предусмотреть механизмы компенсации своим компаниям, которые пострадают от санкций США против Ирана.

Он также добавил, что в связи с выходом США из ядерного соглашения с Ираном необходимо прийти к более широкому рамочному соглашению.