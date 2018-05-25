На ПМЭФ обсудили перспективы Северного морского пути

Госкорпорация «Росатом» приняла участие в панельной сессии «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста», которая в рамках ПМЭФ-2018, передаёт корреспондент «Газеты.Ru».

В сессии приняли участие министр природных ресурсов и экологии,, губернаторы северных регионов России, генеральный директор Госкоропрации «Росатом» Алексей Лихачёв, генеральный директор «Атомфлота», глава «Совкомфлота», президент АО «ОСК», вице-президент - статс-секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель», исполнительный директор Stena AB Дан Стэн Олсон и другие. Модератором сессии выступил заместитель главного редактора ИА Regnum Игорь Павловский.

Был обсужден широкий круг вопросов, которые предстоит решить, чтобы обеспечить развитие Арктического региона и Северного морского пути как крупной транспортной магистрали. Участники сессии коснулись различных аспектов (развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности прохождения судов, снижения экологических угроз для Арктического региона). Представители регионов, Госкорпорации «Росатом», добывающие компании (такие, как «Норникель», «НОВАТЭК»), перевозчики (в частности, «Совкомфлот») высказали общее мнение о необходимости координировать свою деятельность. Каждый из выступавших высказал свои предположения о тех шагах, которые необходимо предпринять в ближайшее время с точки зрения развития законодательства и инфраструктуры.