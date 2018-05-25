Путин назвал главу РСПП бандитом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Европа раскинулась от Атлантики до Урала. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подметил, что фраза Макрона некорректна.
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«У нас Европа от Лиссабона до Владивостока», — сказал Шохин.
В свою очередь президент России Владимир Путин пожаловался, что он собирался с этого начать свою речь, после чего российский лидер в шутку назвал Шохина бандитом.
Ранее сообщалось, что Путин назвал Францию давним и надежным партнером России.
Он также отметил, что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет.