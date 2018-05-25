Путин назвал главу РСПП бандитом

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Европа раскинулась от Атлантики до Урала. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подметил, что фраза Макрона некорректна.

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«У нас Европа от Лиссабона до Владивостока», — сказал Шохин.

В свою очередь президент России Владимир Путин пожаловался, что он собирался с этого начать свою речь, после чего российский лидер в шутку назвал Шохина бандитом.

Ранее сообщалось, что Путин назвал Францию давним и надежным партнером России.

Он также отметил, что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась отстаивать свой суверенитет.