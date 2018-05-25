Путин рассказал об угрозе глобального системного кризиса

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что мир может столкнуться с международным кризисом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам президента, к этому может привести выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв действовавших договоренностей, а также потеря доверия между партнерами.

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«Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался. И давно уже не сталкивался: он затронет всех без исключения межэкономических отношений», — сказал Путин.

Ранее Путин сообщил о необходимости заключения торгового мира.

Он заверяет, что в России не пытаются идеализировать ситуацию, соперничество всегда было, есть и будет, но «важно сохранять уважение».