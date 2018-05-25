Путин: Россия будет перенимать лучшие практики других стран

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Россия будет перенимать лучшие достижения других стран. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Также президент подчеркнул, что достойное будущее нельзя создавать в одиночку.

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«Достойное будущее нельзя создавать в одиночку. Действительно неограниченные перспективы открывает только сотрудничество и сложение сил. Россия настроена именно на такое взаимодействие. Уверен, вместе, укрепляя доверие и дух партнерства, мы обязательно добьемся успехов», — сказал Путин.

Ранее Путин сообщил о необходимости заключения торгового мира.

Он заверяет, что в России не пытаются идеализировать ситуацию, соперничество всегда было, есть и будет, но «важно сохранять уважение».