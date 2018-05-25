Путин отметил необходимость существования ВТО

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что нельзя отказываться от Всемирной торговой организации. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению российского президента, ВТО остается универсальной площадкой для диалога.

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«ВТО — не идеальна, но отказаться от нее - нарушить баланс. Тогда решать будет тот, кто сильнее», — сказал Путин.

Он также отметил, что правила должна быть прозрачными и едиными для всех.

Ранее сообщалось, что Путин увидел подрыв основ многостороннего сотрудничества.

Он подчеркнул, что снижаются темпы заключения соглашений о свободной торговле. По мнению Путина, речь идет о новой форме протекционизма.