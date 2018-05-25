Путин рассказал об испытании на прочность системы международных отношений

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что система международных отношений проходит серьезное испытание на прочность. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Такая дискуссия, неформальный диалог особенно важны сегодня, когда система международных политических, экономических, торговых отношений проходит серьезное испытание на прочность», — сказал Путин.

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Он также добавил, что условия для ведения бизнеса, а также сама повседневная жизнь динамично меняются.

Ранее глава МВФ рассказала на Петербургском международном экономическом форуме об основных рисках для мировой экономики.