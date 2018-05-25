Путин сообщил о готовности расширить состав участников «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Россия готова расширить состав участников проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Французская компания Engie участвует в «Северном потоке — 2». Мы будем приветствовать и других участников», — сказал Путин.

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Он также добавил, что Россия может расширить указанный список за счет других европейских компаний, поскольку данный проект является «общеевропейским».

Ранее Путин рассказал об условии сохранения транзита газа через Украину.

Президент отметил, что трубопроводные системы России не имеют конкуренции на европейском рынке по цене газа для потребителей.