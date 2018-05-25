Путин рассказал об условии сохранения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия не будет закрывать транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что Россия готова к переговорам с украинскими партнерами.

Путин отметил, что трубопроводные системы России не имеют конкуренции на европейском рынке по цене газа для потребителей.

«Все наши трубопроводные системы, связанные с основными потребителями в Европе, конкурентов практически не имеют. Если, конечно, Европа хочет оставаться конкурентоспособной, а не хочет покупать втридорога от каких-то других производителей», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал Россию и Украину как можно скорее начать трехсторонние переговоры по газу.