Новак сообщил об уровне выполнения Россией обязательств по сделке ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил в рамках ПМЭФ, что Россия в мае текущего года выходит на 100% исполнение своих обязательств по сделке ОПЕК+. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сейчас близки к тому, чтобы выйти в мае на 100% исполнения», — сказал Новак.

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Министр также заверил, что пока не принято иного решения на международном уровне, Россия намерена соблюдать свои обязательства по этому соглашению.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в апреле превосходно выполнили условия сделки.

Как стало известно, Минэнерго в течение двух недель намерено встретиться с российскими нефтяными компаниями, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке, включая сделку ОПЕК+.