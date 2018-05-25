Силуанов заявил о «дошлифовке» предложений по изменению налогов в правительстве

Первый российский вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что в настоящее время правительство страны занимается доработкой предложений по изменению налогов на ближайшие шесть лет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в этих предложениях будут зафиксированы изменения, которые будут действовать в ближайшие шесть лет.

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«Действительно в правительстве уже дошлифовываем наши предложения по налогам», — сказал Силуанов.

Он добавил, что изменения коснутся в том числе и «снижения сложных налогов в виде прямых налогов».

Ранее Силуанов сказал на Петербургском международном экономическом форуме, что правительство не станет менять налоги в последующие шесть лет.