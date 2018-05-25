Генсек ОПЕК отметил уровень выполнения сделки по сокращению нефти в апреле

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в апреле превосходно выполнили условия сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уровень соблюдения сделки в апреле был превосходным. … Гораздо выше, чем в марте. С каждым месяцем он все выше и выше», — сказал Баркиндо на Петербургском международном экономическом форуме.

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Ранее глава Минэнерго Александр Новак рассказал в кулуарах ПМЭФ, что в течение двух недель министерство намерено встретиться с российскими нефтяными компаниями, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке, включая сделку ОПЕК+.

На вопрос, пойдет ли речь о будущем сделке ОПЕК+, Новак отметил, что поговорить они планируют «по всем вопросам».