РЭЦ подписал соглашение с немецкими бизнес-ассоциациями

Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках ПМЭФ-2018 заключил соглашение с Восточным комитетом германской экономики, Российско-Германской Внешнеторговой палатой и Федеральным союзом материально-технического снабжения, закупок и логистики, говорится в сообщении РЭЦ.

Предметом соглашения станет проект «Инициатива по закупкам в Российской Федерации» - интегрирование поставщиков товаров и услуг в цепочки поставок немецких и международных компаний.

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«Современная экономика носит глобальный характер, и успешное развитие России невозможно без включения ее в международные производственные и торговые цепочки. Наше сегодняшнее подписание – еще один шаг к тому, чтобы российские экспортеры получили доступ к международным закупкам», - рассказал глава группы РЭЦ Андрей Слепнев.

В ближайшие 4 месяца планируется проведение комплекса работ по таргетированному отбору подходящих по качеству и квалификации потенциальных российских поставщиков на запросы немецких компаний, которые представляет Федеральный союз материально-технического снабжения, закупок и логистики совместно с Восточным комитетом германской экономики. Далее предполагается пригласить немецких байеров-закупщиков в Россию для обсуждения всех торгово-экономических деталей по планируемым закупкам.

Также Андрей Слепнев провел встречу с Михаэлем Хармсом, управляющим директором Восточного комитета германской экономики. Комитет занимается улучшением условий работы немецких компаний в Восточной и Южной Европе, России и Центральной Азии, связывает предприятия и государственные структуры Германии и 21 стран-партнеров через широкую сеть контактов с ключевыми игроками экономики на местах. Приоритетом работы комитета является поддержка среднего бизнеса.