ЧТПЗ И РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) Группа ЧТПЗ и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, говорится в сообщении РЭЦ.

Соглашение станет основой для разработки и реализации совместных инициатив по стимулированию экспорта высокотехнологичной продукции, развития инструментов поддержки, а также использования возможностей зарубежных представительств РЭЦ для продвижения продукции Группы ЧТПЗ. В рамках сотрудничества стороны также намерены проводить совместные деловые мероприятия и участвовать в конференциях, посвященных вопросам развития и поддержки экспорта.

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«Группа ЧТПЗ уделяет пристальное внимание развитию экспортного направления, – отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. – Подписанное соглашение будет содействовать дальнейшему раскрытию значительного экспортного потенциала компании»

«Экспорт металлопродукции из России уверенно растет – в 2017 г. объем несырьевых поставок достиг почти 36 млрд долл. США, что на 30% больше, чем годом ранее. Повышение уровня передела экспортируемой продукции – ключевая задача РЭЦ как института развития несырьевого экспорта, поэтому для нас принципиально важно взаимодействие с таким крупным игроком, как ЧТПЗ. Подписание соглашения в рамках ПМЭФ-2018 призвано укрепить наши отношения и расширить сферу сотрудничества. Наша работа будет связана с новыми международными проектами и направлена на увеличение объемов поставок российской высокотехнологичной продукции» - подытожил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.