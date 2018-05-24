Названа стоимость «Аэроэкспресса» для Петербурга

Строительство «Аэроэкспресса» от петербургского аэропорта Пулково до Витебского вокзала обойдется в 18,8 млрд руб. Соглашение о проекте подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и исполнительный директор ООО «Аэроэкспресс» Валерий Федоров, пишет «Фонтанка».

Как отмечается, частные инвестиции в проект составят не менее 8,8 млрд руб.

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Срок проектирования объекта, которое будет осуществлять инвестор, и выделения земельных участков, которое должен осуществить город, составит 2 года. Еще два года уйдут на строительство. Таким образом, «Аэроэкспресс» в Пулково планируется запустить в 2022 году.

Время в пути до аэропорта, по данным «Фонтанки», составит 26 минут.