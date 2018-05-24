Польша разочаровалась решением ЕК закрыть дело против «Газпрома»

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Польша разочарована результатом расследования Еврокомиссии (ЕК) в отношении «Газпрома». Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЕК имеет четкую обязанность соблюдения защиты принципов общего рынка и решительной борьбы с недобросовестными практиками, которые являются вредными для потребителей в ЕС». Поэтому мы разочарованы тем, что многолетнее антимонопольное разбирательство в отношении «Газпрома» завершилось без наложения штрафов», — сказал Шиманьский.

Реклама

Он также добавил, решение ЕК вызывает особое беспокойство.

Ранее сообщалось, что «Газпром» и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела.