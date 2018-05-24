Набиуллина назвала криптовалюты «высоковолатильным нечто»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк относится с настороженностью к криптовалютам. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«К криптовалютам мы относимся с большой настороженностью, потому что там есть опасности с двух сторон, и они реализуются. Это не теоретические опасности», — сказала Набиуллина на ПМЭФ.

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По ее словам, криптовалюты это «высокоспекулятивное, высоковолатильное нечто».

«Это, конечно, не способ надежного сбережения, инвестирования. Многие могут быть просто обмануты перспективами быстрого обогащения», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах.