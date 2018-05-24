Пранкеры узнали у Джонсона о планах ввести новые санкции против россиян

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что Лондон планирует ввести новые санкции против российских олигархов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вован и Лексус заявили, что поворили с Джонсоном от имени премьера-министра Армении Никола Пашиняна.

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«Русским следует знать, что Великобритания будет жестко противостоять им. Мы продолжим усиливать нажим на некоторых олигархов, окружающих [президента России Владимира] Путина», — сказал Джонсон.

Представитель МИД Великобритании заявил агентству, что министр во время разговора понял, что его разыгрывают, и прервал общение.

Ранее сообщалось, что пранкеры поговорили с журналистом Томом Роганом, призвавшим нанести ракетные удары по Крымскому мосту.