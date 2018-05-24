Шувалов приехал на ПМЭФ познакомиться с ВЭБом

Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов приехал на Петербургский экономический форум, где познакомился со стендом ВЭБа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

После непродолжительного визита Шувалов покинул площадку форума.

Как стало известно, президент России Владимир Путин предложил Игорю Шувалову возглавить госкорпорацию.

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Уточняется, что Путин также предложил бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову поработать в ВЭБ вместе с его экс-главой Сергеем Горьковым.

Шувалов был первым вице-премьером 10 лет — с 2008 года, состоит на госслужбе с 1998 года. О том, что он не войдет в новый состав правительства, источники сообщали еще в апреле.