Глава BP не поверил в рост цен на нефть до $100

Глава нефтегазовой корпорации BP Боб Дадли заявил, что он не верит в рост цены на нефть до $100 за баррель в ближайшей перспективе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что она достигнет $100 за баррель, только если не будет каких-то политических ограничений по поставкам нефти. Но вероятность этого очень низкая», — сказал Дадли на ПМЭФ.

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Ранее эксперты Bank of America предположили, что цена на нефть в 2019 году может возрасти до $100 за баррель.

Отмечается, что на рост цен влияют проблемы с поставками нефти из Ирана и Венесуэлы и сокращение мировых запасов топлива. В Bank of America спрогнозировали, что фьючерсы на нефть Brent достигнут цены в $90 во втором квартале 2019 года.