В МЭР задумались о повышении пошлин на товары из США

Замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев рассказал о возможности введения российской стороной в ближайшее время ответных ограничений по отношению к товарам США, передает РИА «Новости».

По словам Груздева, ответы России, которая действует в рамках ВТО, последуют в установленный регламентом срок. При этом ограничения коснутся не отмены товаров, а упразднения уступок, которые российская сторона делала для США как член ВТО.

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«Что вызывает у меня уверенность в правильности наших действий, это то, что все больше стран используют этот механизм изъятий и подают голос, что они не согласны с такой политикой США», — заявил Груздев.

Он добавил, что ограничения могут начать действовать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российская сторона может ввести пошлины на американские товары стоимостью в $3,16 млрд.