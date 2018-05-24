Госдума одобрила закон о финансовом омбудсмене

Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене и связанные с ним изменения в законодательство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что данный документ определяет правовой статус финансового омбудсмена, который будет рассматривать обращения потребителей об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям.

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«Принятие закона поможет гражданам решать в досудебном порядке те проблемы, которые у них возникают, когда они обращаются, в силу необходимости, за кредитами или попадают в спорную ситуацию, связанную, в том числе со страхованием», — пояснил зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта.

Он также отметил, что принятию закона «препятствовали очень серьезные силы финансового рынка».

В прошлом году председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал перечень возможных функций финансового омбудсмена.