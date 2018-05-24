Минтруд готовит законопроект о преобразования ФСС

Глава Минтруда России Максим Топилин рассказал в кулуарах ПМЭФ, что в ведомстве готовится проект закона по инициативе РСПП преобразовать Фонд социального страхования в публично-правовую компанию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пишем. Мы пытаемся написать законопроект», — ответил Топилин на вопрос «Газеты.Ru».

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По его словам, сегодня стоит сложная юридическая задача, поскольку речь идет об изменении правового статуса фонда.

«Задача заключается в том, чтобы усилить роль работодателей и профсоюзов в управлении этими фондами», — сказал Топилин.

Глава Минтруда также добавил, что они должны договориться о тарифе.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаковпредлагают трансформировать Фонд соцстрахования в публично-правовую корпорацию.