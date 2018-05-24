Корпорация МСП открывает удаленное кредитование предпринимателям Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор Корпорации Александр Браверман в рамках ПМЭФ-2018 обсудили первые результаты и перспективы сотрудничества, в том числе создание в Ярославской области Региональной лизинговой компании (РЛК), говорится в сообщении корпорации.

« Корпорация МСП является стратегическим партнером Ярославской области, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы работаем над тем, чтобы предприниматели региона смогли получить максимум федеральных мер поддержки. Корпорация предоставляет гарантии и кредиты под льготные проценты, проводит обучение. На территории региона совместно с Корпорацией мы создали Региональную лизинговую компанию – пока единственную в Центральной России. Полноценно она заработает уже этим летом. Это серьезная поддержка для предпринимателей, которые теперь смогут брать в лизинг оборудование по льготным ставкам».

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Александр Браверман отметил, что Ярославская область является одним из лидеров по темпам экономического роста.

«В числе перспективных направлений нашего взаимодействия – поддержка высокотехнологичных инновационных проектов, реализация программы льготного лизинга, развитие сельхозкооперации, – сказал он. – Одним из важных аспектов для решения этих задач является налаживание эффективной системы информирования представителей бизнеса о реализуемых мерах поддержки. Для упрощения доступа к этой информации мы предлагаем предпринимателям использовать сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, где в формате «одного окна» можно получить все необходимые данные.

В рамках встречи также было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и МСП Банком. Документ подписал губернатор Дмитрий Миронов и Председатель Правления банка Дмитрий Голованов.

В рамках реализации основных направлений сотрудничества стороны рассмотрят возможность размещения на территории Ярославской области удаленных рабочих мест МСП Банка, а также участия МСП Банка в федеральных и региональных инвестиционных проектах и программах.

Правительство Ярославской области и МСП Банк также намерены наладить сотрудничество по организации мероприятий, направленных на вовлечение малых и средних компаний в систему закупок крупнейших заказчиков, в том числе с привлечением гарантий банка в целях обеспечения контрактов и договоров. Кроме того, стороны будут способствовать реализации инвестиционных проектов малых и средних предприятий Ярославской области, в том числе с привлечением заёмных средств МСП Банка.

МСП Банк рассматривает возможность в рамках соглашения использовать режим ускоренного рассмотрения заявок на кредитование малых и средних компаний Ярославской области, планирует разработку стратегии своего развития целях повышения экономического потенциала региона. Кроме того, представители Банка будут принимать участие в организации информационно-разъяснительных мероприятий для предпринимателей по актуальным вопросам финансовой деятельности, презентации банковских продуктов для малого и среднего бизнеса.