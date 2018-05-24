Тинькофф: создание единой экосистемы — залог конкурентоспособности в будущем

Будущая конкурентоспособность на финансовом рынке в условиях цифровизации — создание глобальных экосистем, объединение большого спектра услуг и возможности в едином пользовательском интерфейсе, заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз во время своего выступления на сессии в рамках Петербургского экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы уже залезли в две области — мы продаем много авиа и жд-билетов через нашу платформу, развиваем сервис путешествий, интересный контент для пользователей, инвестиционные продукты, лайфстайл-продукты, персональные подсказки — помощь, которая улучшает жизнь наших клиентов. Соответственно, мы оказываем финансовые услуги и другие услуги, не забываем про мобильную связь, — все это представлены сегодня в едином интерфейсе и собрано в одном месте. Создание такой экосистемы — сейчас единственный способ в будущем конкурировать с IT гигантами», — сказал Хьюз.