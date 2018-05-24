В ЦБ отчитались об оздоровлении Промсвязьбанка

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что финансовое оздоровление Промсвязьбанка полностью завершено. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также отметил, что на данный момент в кредитной организации все еще работает временная администрация.

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«Мы ждем, когда правительство сформирует постоянно действующие органы правления. По нашим оценкам, это должно произойти в течение июня-месяца. И это финансовое оздоровление уже завершено», — сказал Поздышев.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбербанк может передать Промсвязьбанку часть субординированных кредитов, привлеченных от Центробанка в кризис 2008-2009 годов.