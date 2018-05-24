Топ-менеджмент «Русала» ушел в отставку

Высшее руководство «Русала», включая генерального директора Александра Бурико, уходит в отставку из-за санкций США. Об этом сообщается на сайте компании.

С 23 мая исполнять обязанности генерального директора будет 52-летний Евгений Никитин. С 28 июня свои посты покинут члены совета директоров Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

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«С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, держателей долей и партнеров, находилась в постоянном обсуждении с представителями власти, чтобы найти способ ослабить санкции, которые были введены управлением по контролю над иностранными активами (Подразделение министерства финансов США. — «Газета.Ru»)», — объяснили кадровые перестановки в компании.

Также в компании отметили, что американские санкции окажут негативное влияние на производство металла и продажи. Это может привести к «значительному» сокращению показателя EBITDA и денежных потоков группы.

Ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что санкции против «Русала» были отложены из-за переговоров компаний США с властями страны.