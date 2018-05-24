Кудрин поговорил с Путиным о работе в Счетной Палате

Новый глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным перед началом работы в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

«Говорил по телефону», — сказал Кудрин, когда его спросили, общался ли он с Путиным до или после назначения на пост главы Счетной Палаты.

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Ранее сообщалось, что Госдума назначила Кудрина на должность главы Счетной Палаты. Председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова подчеркнула, что Кудрин «является профессионалом с большой буквы». Она также добавила, что во время обсуждений в комитете и во фракциях депутаты подняли многие серьезные вопросы.

Также ранее Депутаты Госдумы единогласно освободили Татьяну Голикову от должности главы Счетной Палаты.