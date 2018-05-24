Полтавченко рассказал о качественно новом уровне отношений Петербурга и Китая

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Китай является ключевым партнером города по нескольким направлениям, передает РИА «Новости».

«Китай — важнейший партнер Санкт-Петербурга по четырем ключевым направлениям. По совокупному товарообороту в 2017 году мы достигли значительного, даже для Китая, объема в 6 миллиардов долларов», — сказал Полтавченко.

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Глава региона добавил, что Китай с результатом в полмиллиона человек занимает первое место по количеству туристов. Также, по его словам, наибольшее число иностранных студентов в Петербурге приехали из Китая.

«Отношения с Китайской Народной Республикой развиваются настолько интенсивно, что можно уже говорить о Санкт-Петербурге как о ключевом узле по интеграции экономики России и Китая <...> Сотрудничество Северной столицы с Китаем выходит на качественно новый уровень», — заключил Полтавченко.

Ранее глава региона заявлял, что Санкт-Петербург может принять летнюю Олимпиаду 2032 или 2036 года.