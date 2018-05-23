Помпео пообещал сделать все для остановки «Северного потока-2»

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, поэтому необходимо продолжить шаги против «Северного потока 2», передает РИА «Новости».

«Наличие зависимости европейцев от российских энергоресурсов делает их возможности противостоять России ограниченными… У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России через различные варианты — доставка (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны», — заявил Помпео.

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Он пообещал продолжить делать все возможное, чтобы остановить «Северный поток 2».

«Мы должны продолжить прилагать усилия против «Северного потока 2», чтобы он не состоялся. Мы не можем допустить большую зависимость ЕС от российских энергоресурсов, чем сейчас. Чтобы не допустить варианта, когда Россия сможет достичь своих целей, благодаря этой зависимости», — добавил Помпео.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» открыт для участия других стран.