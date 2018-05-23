Мантуров рассказал об объеме госвложений России в инфраструктуру промзоны в Египте

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия планирует вложить в инфраструктуру российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте около $190 млн госсредств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят около $190 млн, возможный общий объем частных инвестиций за период реализации этого проекта оценивается в $7 млрд», — сказал Мантуров.

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Ранее Минпромторг сообщил о подписании соглашения между Россией и Египтом о создании российской промзоны в Египте.

Министерство отметило, что реализация данного проекта активизирует продвижение российской высокотехнологичной продукции на новые емкие рынки Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки.