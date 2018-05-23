Подстрекательство к введению антироссийских санкций могут приравнять к госизмене

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал об идеи перевести подстрекательство к введению санкций против России в состав госизмены. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть точка зрения, что этот состав (подстрекательство к введению санкций против России) надо перевести в госизмену, там более серьезные санкции. Но это пока только одна идея, которая прозвучала», — сказал Исаев по итогам заседания по обсуждению законопроекта об ответственности за соблюдение западных санкций на территории России.

Реклама

Ранее сообщалось, что глава РСПП Александр Шохин рассказал об альтернативном варианте законопроекта о введении ответственности за исполнение санкций.

Согласно предложениям, уголовную ответственность за исполнение санкций предлагается убрать и заменить ее на административную.