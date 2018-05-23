На ПМЭФ обсудят экспортный потенциал российской креативной индустрии

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ -2018) пройдет дискуссия «Креативные индустрии – новый элемент в формуле несырьевого экспорта», говорится в сообщении организаторов форума.

В рамках дискуссии, организованной Российским экспортным центром (РЭЦ), ведущие эксперты и участники рынка обсудят роль креативных индустрий (КИ) как драйвера экономического роста и инструмента «мягкой силы», а также рассмотрят возможные варианты стратегий для увеличения роли России в мировом инвестиционном сообществе за счет экспорта «креативной экономики».

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«Российская индустрия создания цифрового контента сейчас переживает подъем: кинопродукция, мультипликационные фильмы, сериалы, IT-приложения, VR/AAR технологии, разработка компьютерных игр – весьма востребованный на внешних рынках продукт. При этом эксперты прогнозируют увеличение экспортных сделок на 25-50% к 2019 году при условии продолжения поддержки отрасли. И Россия готова делать ставку на развитие данного направления», - комментируют в пресс-службе РЭЦ.

Спикерами сессии станут директор, «Мультимедиа Арт Музей, Москва» (МАММ) Ольга Свиблова, председатель правления «Киностудии «Союзмультфильм»»» Юлиана Слащева, Генеральный директор «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев, президент, Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский и другие. Модератором выступит Маргарита Симоньян, Главный редактор Russia Today.