В РСПП предложили альтернативу закона об уголовной ответственности за санкции

На заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы глава РСПП Александр Шохин рассказал об альтернативном варианте законопроекта о введении ответственности за исполнение санкций, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Согласно предложениям, уголовную ответственность за исполнение санкций предлагается убрать и заменить ее на административную. Более того, согласно проекту документа от РСПП, административная ответственность не должна наступать в случае, если неисполнение санкций ведет к ущербу России или лиц их соблюдающих.

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Шохин аргументировал такие предложения тем, что введение вторичных санкций против организаций, отказывающих их соблюдать, может привести к потерям для еще большего количества граждан.

В УК РСПП предлагает ввести состав преступления за пособничество введению санкций.

Ранее сообщалось, что Госдума перенесла рассмотрение проекта об ответственности за соблюдение санкций.