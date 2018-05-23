Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 30 коп. и составил 61,51 руб.

Курс евро вырос на 15 коп., до 72,21 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 1,09 руб., до 72,23 руб., курс доллара уменьшился на 1,27 руб., до 61,26 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 1,19 руб., составив 66,20 руб.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,62%, до $79,04 за баррель.

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