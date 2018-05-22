Источник подтвердил скорое назначение Шувалова главой ВЭБ

Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов станет председателем Внешэкономбанка. Данную информацию «Газете.Ru» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Представитель Шувалова пока недоступен для комментария. В ВЭБе информацию о Шувалове также пока не комментируют.

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Источник добавил, что назначение запланировано на следующую неделю после ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума — прим. «Газеты.Ru»).

О том, что Шувалов может перейти в ВЭБ, ранее сообщило издание The Bell со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о планах премьер-министра Дмитрия Медведева по формированию нового кабинета.

Некоторым из покидающих правительство замов (это Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько и, вероятно, Александр Хлопонин) уже нашли новую работу.