Источник подтвердил скорое назначение Шувалова главой ВЭБ
Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов станет председателем Внешэкономбанка. Данную информацию «Газете.Ru» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
Представитель Шувалова пока недоступен для комментария. В ВЭБе информацию о Шувалове также пока не комментируют.
Источник добавил, что назначение запланировано на следующую неделю после ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума — прим. «Газеты.Ru»).
О том, что Шувалов может перейти в ВЭБ, ранее сообщило издание The Bell со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о планах премьер-министра Дмитрия Медведева по формированию нового кабинета.
Некоторым из покидающих правительство замов (это Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько и, вероятно, Александр Хлопонин) уже нашли новую работу.