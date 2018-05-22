Росстат сообщил о росте инвестиций в основной капитал в России

Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале текущего года выросли на 3,6% Об этом сообщается в материалах Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций составил по итогам первого квартала 2,3 трлн руб.

Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов сообщил, что доля инвестиций в ВВП России на данный момент составляет около 17%.

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Он также отметил, что доля иностранных инвестиций в валовом продукте пока не так велика.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, рост инвестиций в основной капитал в России достаточно вялый.