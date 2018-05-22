Центробанк не ожидает проблем у крупных банков России в ближайшее время

Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что ЦБ в ближайшей перспективе не ожидает проблем у очень крупных российских банков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По нашему убеждению, крупнейшие проблемные банки, вот те три имени, уже идентифицированы, и мы с ними разобрались. Мы не ожидаем в ближайшей перспективе повторения таких очень крупных случаев. Наверное, будут поменьше банки», — сказал Тулин.

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Также зампред ЦБ отказался давать прогнозы, сколько еще банков могут попасть под санацию.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил на заседании Госдумы, что существуют проблемы в сфере банковского надзора России.