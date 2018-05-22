Реальные доходы россиян выросли на 5,7%

Реальные доходы россиян выросли в апреле текущего года до 5,7%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В свою очередь рост реальных зарплат замедлился до 7,8%.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года — на 3,8%», — заявили в ведомстве.

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Среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,55 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что у россиян в марте текущего года стало больше «свободных денег».

Как стало известно, общий объем «свободных денег» у россиян достиг 20,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 7,4%.