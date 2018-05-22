Власти еще не определили, на какие американские товары поднимутся пошлины

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил, что решение, на какие товары могут быть введены пошлины в ответ на решение США по стали, пока не принято. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока нет окончательного решения, когда и в отношении каких товаров из США могут быть введены пошлины», — сказал Медведков.

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Ранее сообщалось, что Россия может ввести пошлины на американские товары стоимостью в $3,16 млрд.

Как стало известно, размер пошлин составит $537,6 млн.

Данная мера может быть принята в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.