Европейский бизнес сообщил о санкционных рисках для компаний в России

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф заявил, что санкционные риски негативно влияют на работу европейских компаний в России. Об этом сообщает RNS.

«Большинство европейских компаний были довольны как результатами по итогам 2017 года, так и началом первого квартала 2018. Однако слабый рост экономики России вносит эффект неопределенности. Одним из самых дестабилизирующих факторов стали санкционные риски, отравляющие в целом позитивный бизнес-климат для европейских компаний в России», — сказал Шауфф.

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Он также отметил, что кроме санкций негативно на работу европейских компаний повлияли и результаты выборов президента в США.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС рассмотрит продление санкций по Крыму.