Медведев сообщил об увеличении расходной части бюджета

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает увеличить расходы бюджета на 62 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Больше, чем планировалось, мы направим на поддержку промышленности, жилищного строительства, на модернизацию транспортной инфраструктуры, на развитие здравоохранения, в том числе на повышение выплат врачам и медсестрам, на поддержку семей с детьми и социальное обеспечение детей-сирот», — сказал Медведев.

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Он также отметил, что доходная часть бюджета будет увеличена более чем на 1,8 трлн руб. Премьер подчеркнул, что дополнительные средства появляются не только благодаря ситуации на сырьевых рынка, но и из-за роста несырьевых доходов.

Ранее Медведев сообщил на первом заседании нового состава правительства, что работы будет много.