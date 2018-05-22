В России появилась пластиковая банкнота к ЧМ

В России появилась пластиковая банкнота к Чемпионату мира по футболу, сообщает РИА «Новости».

Купюру, изготовленную на полимерной основе, представили первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

Отмечается, что эту технологию будут использовать при модернизации других банкнот в будущем. Срок использования таких купюр примерно в 2,5 раза выше, чем бумажных.

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«В мае-июне банкноты будут доставлены во все регионы России, чтобы кредитные организации могли предлагать их населению», — отметила Скоробогатова.

Номинал купюры составляет 100 рублей, тираж — двадцать миллионов штук.

Ранее сообщалось, что Центробанк России закончил разработку памятной купюры, приуроченной к чемпионату мира в России.