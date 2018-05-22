Песков рассказал о подготовке Путина к выступлению на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готовится к своему выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент сегодня имеет несколько других встреч закрытого характера, и он готовится к предстоящему питерскому форуму, готовится к своему выступлению на главной сессии», — сказал Песков.
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Он также добавил, что подробности о программе форума станут известны позже.
Ранее сообщалось, что вице-председатель КНР Ван Цишань примет участие в Петербургском международном экономическом форме.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.