ЕК не ожидает пролонгации США временных исключений на новые пошлины
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что она не ожидает от США продления срока действия временных исключений для Евросоюза по действию новых пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У нас пока нет ясности. Дедлайн истекает 1 июня. Я не думаю, что (временные) исключения будут продлены, будет какое-то решение, поэтому мы должны быть готовы к нескольким сценариям», — сказала Мальмстрем.
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Ранее источник сообщил, что Евросоюз предложил увеличить поставки в страны-члены союза сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Также ЕС выдвинул предложение расширить соответствующую инфраструктуру.
Как стало известно, взамен союз хочет, чтобы США отменили пошлины на сталь и алюминий для европейских компаний.