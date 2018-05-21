Госсекретарь США анонсировал беспрецедентное финансовое давление на Иран

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона будет оказывать на Иран беспрецедентное финансовое давление. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. У лидеров Ирана не будет никаких сомнений в нашей серьезности», — сказал Помпео.

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Он также отметил, что после выхода США из ядерной сделки, против Ирана будут возобновлены старые санкции и последуют новые ограничения.

Ранее СМИ сообщили, что иранская сторона продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе, если Европейский союз компенсирует тот урон, который страна понесет из-за антииракских санкций США.