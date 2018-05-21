Стало известно, когда Госдума рассмотрит кандидатуру Кудрина на пост главы СП

Депутат Вадим Деньгин заявил, что Госдума рассмотрит вопрос о назначении экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты 22 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завтра, в 12.30», — сказал Деньгин, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты.

Как стало известно, комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил рассмотреть кандидатуру Кудрина на должность главы Счетной палаты на пленарном заседании 22 мая.