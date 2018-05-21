Минтруд обсуждает вопрос сертификации нянь

Министр труда Максим Топилин заявил, что министерство обсуждает с ведомствами вопрос сертификации нянь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Важно найти баланс понятный, чтобы не было избыточных требований, но чтобы требования были такими, чтобы эта няня могла действительно оказать ребенку определенный уход. Нужно, чтобы вот эти требования были выработаны. Сейчас с Минобром… у нас есть поручение, проработать вот этот объем требований к тем людям, которые на этом рынке работают», — сказал Топилин.

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Министр также подчеркнул, что требовать от нянь обязательного медицинского образования не следует, поскольку таких людей не получится найти.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане.